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НБУ готовий підняти облікову
ставку, щоб стримати...

НБУ готовий підняти облікову ставку, щоб стримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:26

НБУ готовий підняти облікову ставку, щоб стримати...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк готовий підвищувати облікову ставку, щоб стримати темпи зростання інфляції в Україні.

Дивися повний текст НБУ готовий підняти облікову ставку, щоб стримати зростання інфляції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:26

Инфляция вызвана совсем другими проблемами, а именно расшатыванием государственных институтов, как действенного управленца. Антимонопольный комитет 0 без палочки, Кабмин -слюнтяи на зарплате олигархов, прокуратура -опричники, суды- крыша всего безпредела, за бабки, а главное, им всё равно. Они ведут и будут жить в других странах, гражданами коих они, многие уже являются.
a_zubko_15
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:34

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Національний банк готовий підвищувати облікову ставку, щоб стримати темпи зростання інфляції в Україні.

Дивися повний текст НБУ готовий підняти облікову ставку, щоб стримати зростання інфляції.

до 10% в 2021м
vitaliian
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