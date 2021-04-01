Усі тарифні ставки і посадові оклади для працівників дорожньої галузі підвищуються на 20% у порівнянні з 2020 роком.
Дивися повний текст Укравтодор підвищить зарплати дорожникам на 20%.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:56
Укравтодор підвищить зарплати дорожникам на 20%
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Дивися повний текст Укравтодор підвищить зарплати дорожникам на 20%.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:56
Укравтодор треба розігнати весь і заново формувати, як це було з грузинською поліцією.
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