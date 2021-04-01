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Укравтодор підвищить
зарплати дорожникам на 20%

Укравтодор підвищить зарплати дорожникам на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:56

Укравтодор підвищить зарплати дорожникам на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Усі тарифні ставки і посадові оклади для працівників дорожньої галузі підвищуються на 20% у порівнянні з 2020 роком.

Дивися повний текст Укравтодор підвищить зарплати дорожникам на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:56

Укравтодор треба розігнати весь і заново формувати, як це було з грузинською поліцією.
unicdima
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