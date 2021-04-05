RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Заступник Шевченка: НБУ не
буде стримувати курс гривні

Заступник Шевченка: НБУ не буде стримувати курс гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:18

Заступник Шевченка: НБУ не буде стримувати курс гривні

Пропонуємо до обговорення:
Навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, закладеного в держбюджеті та інших планах.

Дивися повний текст Заступник Шевченка: НБУ не буде стримувати курс гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93312
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Отримання пенсій у готівковій формі буде безкоштовним...
R2 » Пон 05 кві, 2021 13:45
7 561
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 13:28
warlamp
Різкого зміцнення гривні не буде - НБУ
R2 » Чет 08 кві, 2021 08:59
1 162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 09:00
Cris
Прогноз курсу валют: що буде з доларом у квітні
R2 » Сер 07 кві, 2021 11:22
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 11:22
providnyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.