|
|
Заступник Шевченка: НБУ не буде стримувати курс гривні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:18
Пропонуємо до обговорення:
Навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, закладеного в держбюджеті та інших планах.
Дивися повний текст Заступник Шевченка: НБУ не буде стримувати курс гривні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93312
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|561
|
|
|1
|162
|
Чет 08 кві, 2021 09:00
Cris
|
|1
|81
|