|
|
У Раді хочуть повернути пільгу на електроенергію у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада має намір звернутися до Кабінету Міністрів з вимогою встановлення для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, пільги за спожиту електричну енергію.
Дивися повний текст У Раді хочуть повернути пільгу на електроенергію у 30-кілометровій зоні АЕС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93312
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:43
а за "доставку" електрики за 10км від будь якої електростації ціна така ж як за 300км? 1.67 грн за 1кВт. З таким розкладом людям простіше самим дроти до АЕС потягнути напряму
-
dinozavrik
-
-
- Повідомлень: 1319
- З нами з: 24.11.13
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор