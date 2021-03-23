RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді хочуть повернути
пільгу на електроенергію у...

У Раді хочуть повернути пільгу на електроенергію у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:43

У Раді хочуть повернути пільгу на електроенергію у...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада має намір звернутися до Кабінету Міністрів з вимогою встановлення для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, пільги за спожиту електричну енергію.

Дивися повний текст У Раді хочуть повернути пільгу на електроенергію у 30-кілометровій зоні АЕС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93312
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:43

а за "доставку" електрики за 10км від будь якої електростації ціна така ж як за 300км? 1.67 грн за 1кВт. З таким розкладом людям простіше самим дроти до АЕС потягнути напряму
dinozavrik
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 24.11.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чорнобильцям хочуть збільшити пенсії: що пропонують в уряді
R2 » Сер 07 кві, 2021 14:48
2 136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 17:30
Nickoss1
Хто сплачуватиме за електроенергію менше 1, 2
R2 » П'ят 26 бер, 2021 05:01
18 2909
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 бер, 2021 19:12
nazarova1962marina
Податкова амністія для українців: Раді рекомендують... 1, 2
R2 » Вів 23 бер, 2021 22:16
18 1260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 00:41
andrein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.