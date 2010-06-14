Цены и инфляция

edvardd написав:был сегодня в Фокстроте, на 20 сотрудников - 3 покупателя, все отделы, кроме мобильников перевязаны ленточками - вот и отсутствие спроса на мб...
Ладно. В последний раз я покупал технику офлайн более 15 лет назад - купил холодильник
С тех пор только онлайн, на сумму более 8к уе, более 15 единиц техники Только ленивые покупают офлайн с дикими накрутками (ИМХО - это мое личное мнение). Онлайн можно купить в 1.3-1.7 раз дешевле и более надежную технику (из моих покупок все что я прекращал пользоваться - просто устарело морально ну и я покупал более новую при работающей старой, единственное исключение - пароварки, но я их пользую каждый день, тупо изнашиваются)
Т.е. ИМХО - обращать внимание на цены и ассортимент офлайн магазинов - впустую тратить время и деньги.
vitaliian написав:я давно пишу что у нашей инфляции немонетарные причины. до карантина пытался купить украинскую сковородку, нашел только чугунные. недавно пытался найти украинский гаражный замок под крестовый ключ , в продаже только российские.
Мягко говоря, неправда 4 года назад переехал на новую квартиру, сменил много чего, в том числе посуду
Большинство посуды что купил - украинское Очень понравилось и с удовольствием пользуюсь
edvardd написав:был сегодня в Фокстроте, на 20 сотрудников - 3 покупателя, все отделы, кроме мобильников перевязаны ленточками - вот и отсутствие спроса на мб...
Ладно. В последний раз я покупал технику офлайн более 15 лет назад - купил холодильник
С тех пор только онлайн, на сумму более 8к уе, более 15 единиц техники Только ленивые покупают офлайн с дикими накрутками (ИМХО - это мое личное мнение). Онлайн можно купить в 1.3-1.7 раз дешевле и более надежную технику (из моих покупок все что я прекращал пользоваться - просто устарело морально ну и я покупал более новую при работающей старой, единственное исключение - пароварки, но я их пользую каждый день, тупо изнашиваются)
Т.е. ИМХО - обращать внимание на цены и ассортимент офлайн магазинов - впустую тратить время и деньги.
Офлайн магазины уже давно по сути превратились в витрины, и ты проходишь пощупать, и забрать сделанный у них не на сайте заказ.
ЧИА написав: Т.е. ИМХО - обращать внимание на цены и ассортимент офлайн магазинов - впустую тратить время и деньги.
А вот и нет. В офлайн магазине товар можно посмотреть вживую, пощупать, поговорить с продавцами. И, уже выбрав товар, купить его по оптимальной цене онлайн. Если ВВХ нападет, вам не до товаров будет и даже не до валюты.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 09 кві, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:В офлайн магазине товар можно посмотреть вживую, пощупать,
в онлайн торговле в текущем виде (без шоурумов) перспективы нет. Зашел в маркет, подобрал себе сковородку/проектор/смартфон и т.д. переписал модель и купил их онлайн. Товар на картинке может сильно отличаться от живого
ЧИА написав: Мягко говоря, неправда 4 года назад переехал на новую квартиру, сменил много чего, в том числе посуду
Большинство посуды что купил - украинское Очень понравилось и с удовольствием пользуюсь
У березні ціни на харчі та безалкогольні напої загалом зросли на 2,1%
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, інфляція на споживчому ринку в березні в порівнянні з лютим 2021 року склала 1,7%, а з початку року – 4,1%.
У березні ціни на харчі та безалкогольні напої загалом зросли на 2,1%. Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія. На 4,8% збільшилася ціна цукру, а на 3,5% – фруктів.
За хліб і хлібопродукти українцям тепер доводиться сплачувати на 2,4% більше. Також на 2,2% подорожчало м’ясо.
Трохи зросли (0,4-1,0%) ціни на рис, масло, кисломолочну продукцію, сало й рибу. Водночас на 0,6% подешевшали яйця.
Ціни на безалкогольні напої зросли на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7 %.
Нагадаємо, раніше ціни на цукор стабілізувалися в очікуванні збільшення імпорту. Протягом останніх місяців Антимонопольним комітетом України досліджувалася ситуація, пов’язана з підвищенням цін на цукор.
Собівартість цукру становить близько 20 грн за кілограм. Відповідно, після здійснення імпорту в найближчі тижні цінова ситуація вирівняється і цукор стане доступнішим для українців.
Зазначимо, в Україні соняшникова олія дорожчає рекордними темпами. На сьогодні пляшка олії об’ємом 0,85–0,87 літра коштує вже 50–60 гривень. У порівнянні з минулорічними цінами, вартість соняшникової олії зросла більш ніж удвічі. https://glavcom.ua/news/u-derzhstati-ro ... 48787.html
Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2021 року склала 82,1 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (81 млрд грн).
За даними статистичного відомства, за станом на 28 лютого заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 34,2 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 27,4 млрд грн, за постачання й розподіл електричної енергії – 8,0 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,0 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,4 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн. https://glavcom.ua/news/narahuvannya-za ... 48780.html