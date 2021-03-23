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Кабмін хоче скасувати безкоштовний
проїзд у громадькому...

Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:05

Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики планує монетизувати пільги на проїзд для українців.

Дивися повний текст Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:05

хоть одна хорошая новость
grig90vic
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