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Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики планує монетизувати пільги на проїзд для українців.
Дивися повний текст Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому транспорті
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:05
хоть одна хорошая новость
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grig90vic
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