Міністерство соціальної політики планує монетизувати пільги на проїзд для українців.
Дивися повний текст Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому транспорті.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:05
Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому транспорті.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:34
давно пора это сделать. Так как там столько махинаций с этими льготниками.
Кто под льготы подпадает - получают монету - и платят как все.
И перевозчики от этого выиграют
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