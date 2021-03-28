Ціна на газ в Україні не знижується через підвищений попит на блакитне паливо в Європі. Зараз ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн/м3 і нижче.
Дивися повний текст У Міненерго пояснили, чому ціна на газ не знижується.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:40
У Міненерго пояснили, чому ціна на газ не знижується
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міненерго пояснили, чому ціна на газ не знижується.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:40
Цена на газ в Украине не снижается из-за повышенного спроса на голубое топливо в Европе.
«На данный момент объемы газа в большинстве хранилищ ЕС не превышают 20%, что является причиной роста спроса на этот ресурс, а значит, цена на европейском рынке не будет резко снижаться», — отметили в Министерстве энергетики.
Не, ну чисто аферисты Потому как рядом в новости читаем, что:
Импортный газ для Украины в марте стал дешевле на 16%, — Минэкономики.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49088 ... nekonomiki
средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в марте снизилась на 15,89% до 209,6564 доллара/тыс. куб. м
Даже импортный газ с ндс уже стоит 7 гривень, а ведь в основном то население потребляет газ своей добычи, а нафтогаз его закупает по 70 дол + ндс.
Короче, все как обычно. И дальше продолжают в тупую грабить
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:18
EKO
В это же время
https://news.finance.ua/ru/news/-/49070 ... lsya-na-83
Додано: Суб 10 кві, 2021 04:19
Газ прет из под земли, раз делают дыру и прокладывают трубу, себестоимость его копейки, но народ разводят на деньги, применяют манипуляции в виде подобных статей
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