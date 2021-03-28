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У Міненерго пояснили, чому
ціна на газ не знижується

У Міненерго пояснили, чому ціна на газ не знижується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:40

У Міненерго пояснили, чому ціна на газ не знижується

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ в Україні не знижується через підвищений попит на блакитне паливо в Європі. Зараз ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн/м3 і нижче.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:40

Цена на газ в Украине не снижается из-за повышенного спроса на голубое топливо в Европе.

«На данный момент объемы газа в большинстве хранилищ ЕС не превышают 20%, что является причиной роста спроса на этот ресурс, а значит, цена на европейском рынке не будет резко снижаться», — отметили в Министерстве энергетики.

Не, ну чисто аферисты :twisted: Потому как рядом в новости читаем, что:

Импортный газ для Украины в марте стал дешевле на 16%, — Минэкономики.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49088 ... nekonomiki
средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в марте снизилась на 15,89% до 209,6564 доллара/тыс. куб. м

Даже импортный газ с ндс уже стоит 7 гривень, а ведь в основном то население потребляет газ своей добычи, а нафтогаз его закупает по 70 дол + ндс.

Короче, все как обычно. И дальше продолжают в тупую грабить :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:18

EKO
В это же время
Импорт природного газа в Украину сократился на 83%

В I квартале 2021 года объемы транспортировки газа из ЕС в Украину составили 476 млн куб. м. Это на 83% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
...

https://news.finance.ua/ru/news/-/49070 ... lsya-na-83
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 04:19

Газ прет из под земли, раз делают дыру и прокладывают трубу, себестоимость его копейки, но народ разводят на деньги, применяют манипуляции в виде подобных статей
golllmax
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