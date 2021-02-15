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Українцям рекомендують переходити на ID-картки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:42

Українцям рекомендують переходити на ID-картки

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник з розвитку електронних послуг в Мінціфри Мстислав Банік.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:42

Смешно так, учитывая, что оцифровывается не паспорт у человека, а запись о нём в госреестре. Ну хорошо, допустим, что в реестрах всё так плохо, что до сих пор всё на бумаге (хотя терзают смутные сомнения) и десятки миллионов бумажек очень сложно оцифровать. Но этим же людям выдать ID карточки - это опять таки создать десятки милионов паспортных записей и при этом ещё и на карточках их продублировать. Т.е. работы больше, но она уже почему-то без проблем.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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