RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям рекомендують
переходити на ID-картки

Українцям рекомендують переходити на ID-картки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:42

Українцям рекомендують переходити на ID-картки

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник з розвитку електронних послуг в Мінціфри Мстислав Банік.

Дивися повний текст Українцям рекомендують переходити на ID-картки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93317
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:42

Смешно так, учитывая, что оцифровывается не паспорт у человека, а запись о нём в госреестре. Ну хорошо, допустим, что в реестрах всё так плохо, что до сих пор всё на бумаге (хотя терзают смутные сомнения) и десятки миллионов бумажек очень сложно оцифровать. Но этим же людям выдать ID карточки - это опять таки создать десятки милионов паспортных записей и при этом ещё и на карточках их продублировать. Т.е. работы больше, но она уже почему-то без проблем.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 801
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:28

Re: Українцям рекомендують переходити на ID-картки

отдельно носить инн и бумажку с пропиской?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6618
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1318 раз.
Подякували: 1864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:43

Пока не будет обязаловки с переходом, отправляем их подальше.
yegres
 
Повідомлень: 76
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:43

Re: Українцям рекомендують переходити на ID-картки

  R2 написав:Українцям рекомендують переходити на ID-картки.

Ага, их же теперь можно приложить к смартфону и данные паспорта появятся в Дие. Правда они и так там есть.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3765
З нами з: 06.08.19
Подякував: 859 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В МОЗ розповіли, коли українцям почнуть робити щеплення...
R2 » Чет 08 кві, 2021 16:55
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 16:55
svyatoslav_hromyak
Депутати пропонують повертати українцям 1% від суми...
R2 » Вів 30 бер, 2021 17:59
4 512
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 18:00
Tamagoch
У Кабміні підрахували, скільки українцям доводиться...
R2 » Пон 15 лют, 2021 13:39
6 524
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 19:25
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.