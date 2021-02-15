Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник з розвитку електронних послуг в Мінціфри Мстислав Банік.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:42
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:42
Смешно так, учитывая, что оцифровывается не паспорт у человека, а запись о нём в госреестре. Ну хорошо, допустим, что в реестрах всё так плохо, что до сих пор всё на бумаге (хотя терзают смутные сомнения) и десятки миллионов бумажек очень сложно оцифровать. Но этим же людям выдать ID карточки - это опять таки создать десятки милионов паспортных записей и при этом ещё и на карточках их продублировать. Т.е. работы больше, но она уже почему-то без проблем.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:28
Re: Українцям рекомендують переходити на ID-картки
отдельно носить инн и бумажку с пропиской?
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:43
Re: Українцям рекомендують переходити на ID-картки
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