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Петрашко: Скорочення ВВП торік
на 4% — один з найнижчих...

Петрашко: Скорочення ВВП торік на 4% — один з найнижчих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:36

Петрашко: Скорочення ВВП торік на 4% — один з найнижчих...

Пропонуємо до обговорення:
Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 2020 рік скоротився на 4%, що є одним з найнижчих показників у світі.

Дивися повний текст Петрашко: Скорочення ВВП торік на 4% — один з найнижчих показників у світі.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:36

Просто так упали что падать уже некуда
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