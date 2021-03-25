Мін'юст США затвердив два пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Однак остаточне рішення щодо них ще не прийнято.
Дивися повний текст США підготували два пакети санкцій проти «Північного потоку-2».
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:30
США підготували два пакети санкцій проти «Північного...
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Дивися повний текст США підготували два пакети санкцій проти «Північного потоку-2».
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