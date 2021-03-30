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Що робити, якщо отримали
повідомлення про заборгованість...

Що робити, якщо отримали повідомлення про заборгованість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:15

Що робити, якщо отримали повідомлення про заборгованість...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли енергопостачальник YASNO.

Дивися повний текст Що робити, якщо отримали повідомлення про заборгованість за електроенергію.
R2
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