Про це розповіли енергопостачальник YASNO.
Дивися повний текст Що робити, якщо отримали повідомлення про заборгованість за електроенергію.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:15
Що робити, якщо отримали повідомлення про заборгованість...
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Дивися повний текст Що робити, якщо отримали повідомлення про заборгованість за електроенергію.
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