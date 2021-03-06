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ДФС за три місяці вилучила з
незаконного обігу тютюнових...

ДФС за три місяці вилучила з незаконного обігу тютюнових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:03

ДФС за три місяці вилучила з незаконного обігу тютюнових...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-березня 2021 року співробітники Державної фіскальної служби вилучили з незаконного обігу тютюнових виробів на суму 226,6 млн грн, фізичний обсяг вилученої продукції становить 36,4 тис. т.

Дивися повний текст ДФС за три місяці вилучила з незаконного обігу тютюнових виробів на 227 мільйонів.
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