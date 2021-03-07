Про деталі розповіли у пресслужбі ВС.
Дивися повний текст Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без надання житла - пояснення ВС.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:33
Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без надання житла - пояснення ВС.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:34
забавно, а соотношение собственных и заемных средств почему не берется во внимание?
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