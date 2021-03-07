Про деталі розповіли у пресслужбі ВС.
Дивися повний текст Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без надання житла - пояснення ВС.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:33
Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без надання житла - пояснення ВС.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:34
забавно, а соотношение собственных и заемных средств почему не берется во внимание?
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:01
В общем, если 1% первый взнос заплатил, то считай уже купил за личные средства и выселять не имеют права. Страна дураков одним словом.
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:10
Вероятно, имеется ввиду, что если недвига была приобретена когда-то, а потом по залог ее был взят кредит, например, чтобы вкинуть в бизнес, то выселить без предоставления другого жилья нельзя. А если недвига куплена с помощью ипотечного кредита, то заёмщик этих денег в руках не держал, соответственно, покупал не за свои деньги и выселение в коробку от холодильника вполне себе реально
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