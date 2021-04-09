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Чи хочуть українці введення
жорсткого карантину - опитування

Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:36

Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитування

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:36

Занятный опрос. Судя по отдельным цифрам для "поддерживают включение ограничений по XXX в жёсткий карантин", каждому термин "жёсткий карантин" было разрешено понимать по-своему. Так можно и все 100% в поддержку записать. 35% будут себе определять, что "жёсткий карантин" - это ничего не делать, но это уже детали.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:30

Re: Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитув

А толку то от карантина...можно вводить что угодно но если эти меры никто не соблюдает...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:42

Рисуют результаты "опроса" с потолка. Стадо горячо поддерживает овчарок, держащих его в в строгом загоне.
Порт
 
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