За підсумками 2020 року АТ «Укрзалізниця» отримало чистий збиток у розмірі 11,9 млрд грн.
Дивися повний текст Укрзалізниця торік отримала ₴ 11,9 мільярда чистого збитку.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 07:14
Укрзалізниця торік отримала 11,9 мільярда чистого...
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Дивися повний текст Укрзалізниця торік отримала ₴ 11,9 мільярда чистого збитку.
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:14
Этот тот случай когда нужно в консерватории подправить, по Жванецкому.
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