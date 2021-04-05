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Укрзалізниця торік отримала
11,9 мільярда чистого...

Укрзалізниця торік отримала 11,9 мільярда чистого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:14

Укрзалізниця торік отримала 11,9 мільярда чистого...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2020 року АТ «Укрзалізниця» отримало чистий збиток у розмірі 11,9 млрд грн.

Дивися повний текст Укрзалізниця торік отримала ₴ 11,9 мільярда чистого збитку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:14

Этот тот случай когда нужно в консерватории подправить, по Жванецкому.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:43

При нынешних размерах воровства на уз,она прибыльной и не будет.
sena_2008atp
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Нужно больше платить набсовету
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