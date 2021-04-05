|
|
|
Укрзалізниця торік отримала 11,9 мільярда чистого...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:14
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2020 року АТ «Укрзалізниця» отримало чистий збиток у розмірі 11,9 млрд грн.
Дивися повний текст Укрзалізниця торік отримала ₴ 11,9 мільярда чистого збитку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93329
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:14
Этот тот случай когда нужно в консерватории подправить, по Жванецкому.
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4337
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 1298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:43
При нынешних размерах воровства на уз,она прибыльной и не будет.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2279
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:53
Нужно больше платить набсовету
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 14420
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7898 раз.
- Подякували: 3815 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:44
Нужно вообще отменить все перевозки под предлогом барановируса, прибыль будет заоблачной.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 806
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 15:14
Нужно пассажиров кормить веусными обедами.
И виски
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6331
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 20:40
Вам америкосы приплачивают за потереть коменты?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3567
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|