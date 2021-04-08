Однак, крім повернення техогляду, в міністерстві просувають і ідею повернення дорожнього збору з автовласників.
Дивися повний текст В Україні хочуть повернути дорожній збір для автотранспорту - ЗМІ.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 07:51
В Україні хочуть повернути дорожній збір для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть повернути дорожній збір для автотранспорту - ЗМІ.
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:51
Так возьмите этот налог у топливных олигархов,он уже там уплачен в каждом литре.А в общем это уже не смешно и "взрывоопасно".
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:37
Всё то дерьмо,что отменила злочина влада возвращается "рехворматорами"
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