Однак, крім повернення техогляду, в міністерстві просувають і ідею повернення дорожнього збору з автовласників.
Дивися повний текст В Україні хочуть повернути дорожній збір для автотранспорту - ЗМІ.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 07:51
В Україні хочуть повернути дорожній збір для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть повернути дорожній збір для автотранспорту - ЗМІ.
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:51
Так возьмите этот налог у топливных олигархов,он уже там уплачен в каждом литре.А в общем это уже не смешно и "взрывоопасно".
Додано: Суб 10 кві, 2021 20:44
А им пофиг, пилить нечего, вот и не знают к чему придраться. Скоро уличный гоп стоп узаконят. У кого в кармане больше ста рублей, у того все лишнее отобрать.
Обнюханый и гоп компания придумают как обворовать.
Додано: Нед 11 кві, 2021 00:15
интересно - как долго ваш комментарий провисит?
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