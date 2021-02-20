У березні поточного року український автопарк поповнили 660 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.
Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших електромобілів в Україні (інфографіка).
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Додано: Суб 10 кві, 2021 08:39
ТОП-5 найпопулярніших електромобілів в Україні (інфографіка)
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Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших електромобілів в Україні (інфографіка).
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