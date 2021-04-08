Банки мають право пропонувати своїм клієнтам супутні послуги, але не можуть вимагати придбати їх.
Дивися повний текст Чи може банк примусово оформити до зарплатної картки ще й кредитку.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 10:24
Чи може банк примусово оформити до зарплатної картки ще...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи може банк примусово оформити до зарплатної картки ще й кредитку.
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:24
Пример - в том году закончился срок действия карты для выплат и при продлении не хотели давать новую пока не оформлю кредитку универсальную.. лгуньи сотрудницы отделения нагло врали в глаза что "программа не пропустит", при этих вруньях позвонил по номеру что указан на карте и при громкой связи в колл -центре спросил можно или нет продлить карту для выплат без оформления кредитной универсальной те сказали что да, потом потребовал ФИО у лживых сотрудниц что бы были данные для жалобы на них.. после этого программа "пропустила" и карту для выплат все же оформили без оформления кредитной карты.
Додано: Суб 10 кві, 2021 14:43
Есть и другой вариант решения проблемы.
Соглашайтесь на их условия и оформляйте кредитку.
Но потом позже звоните (это ж Приват? я верно понял по контексту?) на 3700 и говорите "Я потерял кредитку" - и её тут же заблокируют.
А ещё можно узнать, с каким Б.К.И. сотрудничает Приват, и написать в это бюро - "я потерял паспорт". Тогда они блокируют кредитный рейтинг и Приват больше не сможет навязать вам кредитки...
Додано: Суб 10 кві, 2021 15:10
Re: Чи може банк примусово оформити до зарплатної картки ще.
да это Приват... насчет БКИ я не совсем понял.. у меня нет в принципе кредитов да и кредитная история меня не волнует от слова - совсем. И как мне БКИ может блокировать кредитный рейтинг если кредитов нет ? С другой стороны я просто не хочу открывать а потом закрывать/блокировать то что мне не нужно.
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