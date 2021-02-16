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Чи оподатковується вихідна
допомога при виході на пенсію

Чи оподатковується вихідна допомога при виході на пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:49

Чи оподатковується вихідна допомога при виході на пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Вихідна допомога оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Дивися повний текст Чи оподатковується вихідна допомога при виході на пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:50

Це у Зеленського і К називаеться соціальним захистом людей похилого віку. Головне зідрати побільше із украінців щоб віддати суддям, прокурорам, депутатам, держслужбовцям і іншим трутням.
ovsivolo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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