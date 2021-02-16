Вихідна допомога оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
Дивися повний текст Чи оподатковується вихідна допомога при виході на пенсію.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 13:49
Чи оподатковується вихідна допомога при виході на пенсію
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Дивися повний текст Чи оподатковується вихідна допомога при виході на пенсію.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:50
Це у Зеленського і К називаеться соціальним захистом людей похилого віку. Головне зідрати побільше із украінців щоб віддати суддям, прокурорам, депутатам, держслужбовцям і іншим трутням.
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