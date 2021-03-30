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Через пандемію вперше за
останні 30 років скоротився...

Через пандемію вперше за останні 30 років скоротився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:52

Через пандемію вперше за останні 30 років скоротився...

Пропонуємо до обговорення:
За час пандемії близько 150 млн людей по всьому світу опустилися по соціальних сходах.

Дивися повний текст Через пандемію вперше за останні 30 років скоротився середній клас — Bloomberg.
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