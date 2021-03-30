За час пандемії близько 150 млн людей по всьому світу опустилися по соціальних сходах.
Дивися повний текст Через пандемію вперше за останні 30 років скоротився середній клас — Bloomberg.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 19:52
Через пандемію вперше за останні 30 років скоротився...
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Дивися повний текст Через пандемію вперше за останні 30 років скоротився середній клас — Bloomberg.
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