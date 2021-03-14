У найближчі роки Bitcoin перевершить капіталізацію золота в $ 10 трлн і перетвориться в основний фінансовий інструмент.
Дивися повний текст У ARK Invest передбачили десятикратне зростання капіталізації Bitcoin.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 20:36
У ARK Invest передбачили десятикратне зростання...
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Дивися повний текст У ARK Invest передбачили десятикратне зростання капіталізації Bitcoin.
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