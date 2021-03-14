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У ARK Invest передбачили
десятикратне зростання...

У ARK Invest передбачили десятикратне зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:36

У ARK Invest передбачили десятикратне зростання...

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі роки Bitcoin перевершить капіталізацію золота в $ 10 трлн і перетвориться в основний фінансовий інструмент.

Дивися повний текст У ARK Invest передбачили десятикратне зростання капіталізації Bitcoin.
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