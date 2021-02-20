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Як розплатитися зі старими
боргами за «комуналку» і не...

Як розплатитися зі старими боргами за «комуналку» і не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:10

Як розплатитися зі старими боргами за «комуналку» і не...

Пропонуємо до обговорення:
Розрахуватися або оформити реструктуризацію боргу краще під час карантину, адже потім доведеться платити пеню.

Дивися повний текст Як розплатитися зі старими боргами за «комуналку» і не накопичити нові — поради експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:17

Re: Як розплатитися зі старими боргами за «комуналку» і не..

Забыли уточнить откуда появляются дополнительные средства во время карантина на оплату долгов и текущие постоянно повышающиеся тарифы.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 23:57

Эксперт советует, как правильно реструктуризировать долги. Но нет ни слова о завышенных тарифах и невозможности отключиться от некоторых услуг - основной причине неплатежей. Было бы неплохо дать экспертную оценку таким действиям правительства. Но что-то таких экспертов не слышно.
ygn
 
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