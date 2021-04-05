В столиці транспортний колапс – багатокілометрові затори, ускладнені до того ж ремонтом доріг.
Дивися повний текст Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах світу.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 06:32
Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах світу.
Додано: Нед 11 кві, 2021 06:32
Дякуємо кличковській шайці, з їхніми халтурними ремонтами по півроку, з убитими дорогами та відсутністю нових розвязок.
Дякуємо тупим урбанастам, з їхніми лежачими поліцейськими яких є найбільше у світі, з їхніми наземними переходами поверх підземних, з їхніми світлофорами через 100метрів.
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