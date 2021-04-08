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Скільки часу проводять у заторах
водії в різних містах світу

Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 06:32

Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах світу

Пропонуємо до обговорення:
В столиці транспортний колапс – багатокілометрові затори, ускладнені до того ж ремонтом доріг.

Дивися повний текст Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах світу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:31

кЕхал на ввтобусе Березняки-контракктова.Большой брат сказал, что я прошел 22 км часа3часа
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:15

Re: Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах с

Дякуємо кличковській шайці, з їхніми халтурними ремонтами по півроку, з убитими дорогами та відсутністю нових розвязок.
Дякуємо урбанастам, з їхніми лежачими поліцейськими яких є найбільше у світі, з їхніми наземними переходами поверх підземних, з їхніми світлофорами через 100метрів.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:16

Re: Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах с

Чому не подобається декому тут таке досягнення команди самоголутшегомера?
Це ж досягнення світового рівня.
unicdima
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