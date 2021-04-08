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Технологія 5G набере
обертів вже цього року

Технологія 5G набере обертів вже цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:18

Технологія 5G набере обертів вже цього року

Пропонуємо до обговорення:
Мережа 4G надає досить високу швидкість для більшості звичайних користувачів.

Дивися повний текст Технологія 5G набере обертів вже цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:18

---самих пользователей смартфонов iPhone и Android не очень-то интересует новая технология мобильной связи. Как выяснилось, на первом месте для них – высокая автономность---- это понятно, какая разница 10 или 100Мб.сек сеть если села батарея в смартфоне)).
Джон
 
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