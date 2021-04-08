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Технологія 5G набере
обертів вже цього року

Технологія 5G набере обертів вже цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:18

Технологія 5G набере обертів вже цього року

Пропонуємо до обговорення:
Мережа 4G надає досить високу швидкість для більшості звичайних користувачів.

Дивися повний текст Технологія 5G набере обертів вже цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:18

---самих пользователей смартфонов iPhone и Android не очень-то интересует новая технология мобильной связи. Как выяснилось, на первом месте для них – высокая автономность---- это понятно, какая разница 10 или 100Мб.сек сеть если села батарея в смартфоне)).
Джон
 
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делаем шапки из фольги
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:17

Re: Технологія 5G набере обертів вже цього року

кому то 4Ж мало?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:49

  Джон написав:---самих пользователей смартфонов iPhone и Android не очень-то интересует новая технология мобильной связи. Как выяснилось, на первом месте для них – высокая автономность---- это понятно, какая разница 10 или 100Мб.сек сеть если села батарея в смартфоне)).


или если киевстар обрезает "безлимит" до 0.8 Мбит после 20 гигов. там и 3G справится :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:23

  -=US=- написав:делаем шапки из фольги

треба вишки палить
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:27

а в той час в Кореї вже 6G тестують :)
greenozon
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