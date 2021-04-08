Мережа 4G надає досить високу швидкість для більшості звичайних користувачів.
Дивися повний текст Технологія 5G набере обертів вже цього року.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 08:18
Технологія 5G набере обертів вже цього року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Технологія 5G набере обертів вже цього року.
Додано: Нед 11 кві, 2021 08:18
---самих пользователей смартфонов iPhone и Android не очень-то интересует новая технология мобильной связи. Как выяснилось, на первом месте для них – высокая автономность---- это понятно, какая разница 10 или 100Мб.сек сеть если села батарея в смартфоне)).
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:17
Re: Технологія 5G набере обертів вже цього року
кому то 4Ж мало?
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:49
или если киевстар обрезает "безлимит" до 0.8 Мбит после 20 гигов. там и 3G справится
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