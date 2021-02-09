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Українська поліція купила
100 новеньких Renault Duster

Українська поліція купила 100 новеньких Renault Duster
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:11

Українська поліція купила 100 новеньких Renault Duster

Пропонуємо до обговорення:
Нацполіція закупила 100 автомобілів Renault Duster на 56,5 млн грн, і має намір закупити ще 450 авто на 333 млн грн.

Дивися повний текст Українська поліція купила 100 новеньких Renault Duster.
R2
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Знов половину потовчуть мамкіни копи
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