Нацполіція закупила 100 автомобілів Renault Duster на 56,5 млн грн, і має намір закупити ще 450 авто на 333 млн грн.
Дивися повний текст Українська поліція купила 100 новеньких Renault Duster.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 09:11
Українська поліція купила 100 новеньких Renault Duster
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська поліція купила 100 новеньких Renault Duster.
Додано: Нед 11 кві, 2021 09:39
Гарний вибір,
машини легкі в ремонті, запчастини дешеві
споживання пального в доцільному діапазоні
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:10
Re: Українська поліція купила 100 новеньких Renault Duster
Надеюсь у них хватило ума купить авто с газом....
Додано: Нед 11 кві, 2021 16:42
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