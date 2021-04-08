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Скільки коштує прийняти ванну
в різних куточках України...

Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:22

Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на воду взято з офіційних сайтів Мінрегіону і НКРЕКП.

Дивися повний текст Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:22

В Одесі відсутнє централізоване постачання гарячої води. Тому порівняння недоречне.
stogniy_
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Модератори: Ірина_, Модератор

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