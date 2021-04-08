Тарифи на воду взято з офіційних сайтів Мінрегіону і НКРЕКП.
Дивися повний текст Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України (інфографіка).
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Додано: Нед 11 кві, 2021 10:22
Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України (інфографіка).
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:22
В Одесі відсутнє централізоване постачання гарячої води. Тому порівняння недоречне.
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