Тарифи на воду взято з офіційних сайтів Мінрегіону і НКРЕКП.
Дивися повний текст Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України (інфографіка).
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Додано: Нед 11 кві, 2021 10:22
Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України (інфографіка).
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:22
В Одесі відсутнє централізоване постачання гарячої води. Тому порівняння недоречне.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:10
Для начала нужно спустить воду, прежде чем ее набирать, а ещё водоотвод горячей воды))
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:20
"Жители столицы смогут порелаксировать за 13 гривен 70 копеек." - зачем врать? минимум 15,12 грн.
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