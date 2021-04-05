Про це пише Bloomberg.
Дивися повний текст Bloomberg назвав країни, які швидко подолають коронакризу.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 12:08
Bloomberg назвав країни, які швидко подолають коронакризу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bloomberg назвав країни, які швидко подолають коронакризу.
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:08
И скромно умолчали, что по оценкам Bloomberg Украине потребуется не менее 10 лет на вакцинацию 75 процентов населения и в рейтинге она стоит рядом с такими странами как Пакистан, Иран и Бангладеш, то естьв самом конце списка.
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