Ісландський стартап Nanom обіцяє збільшити ефективність літій-іонних і залізо-нікелевих батарей як мінімум в дев'ять разів.
Дивися повний текст Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності акумуляторів у 9 разів.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 12:16
Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності...
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Дивися повний текст Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності акумуляторів у 9 разів.
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:17
Пока это технология не будет налажена в массовом производстве - это лишь теория. Возможно, что это нереализуемо или экономически нецелесообразно. Вдруг такая батарейка будет стоить 10000$...
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