Ісландський стартап Nanom обіцяє збільшити ефективність літій-іонних і залізо-нікелевих батарей як мінімум в дев'ять разів.
Дивися повний текст Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності акумуляторів у 9 разів.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 12:16
Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності...
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Дивися повний текст Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності акумуляторів у 9 разів.
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:17
Пока это технология не будет налажена в массовом производстве - это лишь теория. Возможно, что это нереализуемо или экономически нецелесообразно. Вдруг такая батарейка будет стоить 10000$...
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:03
Крім патента і самореклами для збору коштів поки що немає нічого! Навіть згадки про експериментальний зразок немає. Зібрали хлопчики 3 млн. баксів. Молодці. А про те що хтось обіцяв - згадайте обіцянки Єлонамахі про політ на Марс і Місяць у 2023. Річки повернути з півночі на південь тощо. Комунізм у 1980. Країну у смартфоні. Ключове слово - ОБІЦЯЮТЬ. Колись. Щось.
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