Ісландський стартап Nanom обіцяє збільшити ефективність літій-іонних і залізо-нікелевих батарей як мінімум в дев'ять разів.
Дивися повний текст Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності акумуляторів у 9 разів.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 12:16
Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності акумуляторів у 9 разів.
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:17
Пока это технология не будет налажена в массовом производстве - это лишь теория. Возможно, что это нереализуемо или экономически нецелесообразно. Вдруг такая батарейка будет стоить 10000$...
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:03
Крім патента і самореклами для збору коштів поки що немає нічого! Навіть згадки про експериментальний зразок немає. Зібрали хлопчики 3 млн. баксів. Молодці. А про те що хтось обіцяв - згадайте обіцянки Єлонамахі про політ на Марс і Місяць у 2023. Річки повернути з півночі на південь тощо. Комунізм у 1980. Країну у смартфоні. Ключове слово - ОБІЦЯЮТЬ. Колись. Щось.
Додано: Пон 12 кві, 2021 10:29
Набежали "оптимисты". так прикольно, всегда найдутся те, кто обG0вняет любую идею, какой бы интересной и перспективной она не была. Особенно ржачно читать об Илоне. Чувак за 10 лет совершил революцию в автомобильной промышленности. Задвинул в одно место все космические достижения великой и могучей. До всего этого был одним из создателей одной из самых популярных в мире систем финансовых транзакций. Периодически занимает первое место среди самых богатых людей мира. Но зато где-то в стране третьего мира найдется "спец", который будет его в комментариях чмырить))))
Что касается самой новости и технологии, то я например с удовольствием такие вещи читаю. И очень надеюсь, что у ребят все получится. И что через 5 лет те, технологии которые используются сейчас на Тесла, I-Pace и Тайканах будут удешевлены до уровня Гольфа и Сивика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 10:57
Re: Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності...
Лохотрон. Збільшення площі, за рахунок колоїдних часток, лише незначно збільшить ємність акумулятора, хоча можуть збільшити зарядний струм, але практично це дуже важко зробити.
Додано: Пон 12 кві, 2021 10:59
не-не-не! пока не пообещают, что аккумулятор будет сам заряжаться за 15 минут от энергии взрыва сингулярности - я денег на разработку не дам!
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