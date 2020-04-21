Процедуру отримання кадастрового номера на земельну ділянку описує Мін'юст.
Дивися повний текст Як отримати кадастровий номер для земельної ділянки, зареєстрованої до 2004 року.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:47
Як отримати кадастровий номер для земельної ділянки,...
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Дивися повний текст Як отримати кадастровий номер для земельної ділянки, зареєстрованої до 2004 року.
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