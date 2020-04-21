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Як отримати кадастровий номер
для земельної ділянки,...

Як отримати кадастровий номер для земельної ділянки,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:47

Як отримати кадастровий номер для земельної ділянки,...

Пропонуємо до обговорення:
Процедуру отримання кадастрового номера на земельну ділянку описує Мін'юст.

Дивися повний текст Як отримати кадастровий номер для земельної ділянки, зареєстрованої до 2004 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:47

Кому мы нужны в Европе с такой бюрократией?
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