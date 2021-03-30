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Банки стали частіше блокувати
гроші: які операції можуть...

Банки стали частіше блокувати гроші: які операції можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:59

Банки стали частіше блокувати гроші: які операції можуть...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день кожен українець (в даному випадку - фізособа) може зіткнутися з блокуванням рахунку.

Дивися повний текст Банки стали частіше блокувати гроші: які операції можуть викликати підозру.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:59

людина приносить в банк велику суму готівки, переводить її на свій рахунок, після чого рахунок блокують до з’ясування джерела коштів

Раніше мені в банку казали, що якщо вам зарахували кошти на рахунок, то все, більше питань не буде. Виходить, зараз все помінялося? Чи й раніше так не було?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:13

В общем, наделали не пойми что, чтоб люди не доверяли окончательно этой стране.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 23:48

Раньше так же было. Если вы зараховывали большие суммы к вам бы возникли вопросы. Сейчас это конечно бред. Банки без объяснений блокируют счета . Алгоритмы какие то. При том что пол рынка в тени это ещё больше стимулирует тех кто получают за в черную уводить деньги куда то из страны или не светить их сильно. При том курсе либерализации экономики который ставила эта (плохое слово) власть. мы кажеться двигаемся наоброт в сторону забитого совка 70х. Впрочем как и во всем остальном. Говоря словами классика . Хочу свалить с этой додбанной страны.
kravzovandr
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 00:27

Эти уроды залезли в карман обычным людям и гонят страну к нищете ! Чтоб были хозяева страны и их обслуга - рабы! Гнать их всех пора ! Нужен сильный лидер !
kotendzhi
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