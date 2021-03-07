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Заарештовано загальний
рахунок, на який приходять...

Заарештовано загальний рахунок, на який приходять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:04

Заарештовано загальний рахунок, на який приходять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мін'юст.

Дивися повний текст Заарештовано загальний рахунок, на який приходять соцвиплати: як діяти — поради Мін'юсту.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:04

уже две недели снимают арест, после принятия решения о списании задолженности... у них там или ковид или локдаун или ну очень массовое списание )
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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