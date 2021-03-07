Про це пише Мін'юст.
Дивися повний текст Заарештовано загальний рахунок, на який приходять соцвиплати: як діяти — поради Мін'юсту.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 19:04
Заарештовано загальний рахунок, на який приходять...
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Дивися повний текст Заарештовано загальний рахунок, на який приходять соцвиплати: як діяти — поради Мін'юсту.
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:04
уже две недели снимают арест, после принятия решения о списании задолженности... у них там или ковид или локдаун или ну очень массовое списание )
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