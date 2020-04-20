На це питання "відповідає":https://www.facebook.com/gazetaPK "Пенсійний кур'єр".
Дивися повний текст Страховий стаж за період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (з 2011 по 2014 рік).
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:06
Страховий стаж за період перебування у відпустці у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Страховий стаж за період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (з 2011 по 2014 рік).
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:06
как можно читать єту абракадабру.
В соответствии с законодательством, в 01.07.2013 женщины в период пребывания в отпуск
мало того что декретній отпуск (онже по беременности и родам) смешали с отпуском по уходу за ребенком до 3-х лет
в общем смотрели бы что постите
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