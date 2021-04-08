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Аналіз ринку столичної нерухомості
за 1 квартал 2021 року

Аналіз ринку столичної нерухомості за 1 квартал 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:23

Аналіз ринку столичної нерухомості за 1 квартал 2021 року

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики девелоперської компанії City One Development проаналізували стан ринку.

Дивися повний текст Аналіз ринку столичної нерухомості за 1 квартал 2021 року.
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