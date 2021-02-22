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У Німеччині розробили скло,
яке знижує енергоспоживання...

У Німеччині розробили скло, яке знижує енергоспоживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 06:01

У Німеччині розробили скло, яке знижує енергоспоживання...

Пропонуємо до обговорення:
Німецькі вчені розробили скло, яке знижує енергоспоживання і регулює температуру у приміщенні.

Дивися повний текст У Німеччині розробили скло, яке знижує енергоспоживання і регулює температуру у приміщенні.
R2
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Тепер у вікно не виглянеш і що там за вікном не побачиш?
philippedcnr
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