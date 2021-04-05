RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли замість штрафу за порушення
ПДР можна вимагати усне...

Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19

Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...

Пропонуємо до обговорення:
Часто можна отримати штраф за дріб’язкове порушення, яке не спричиняє і не може по своїй природі спричинити жодних наслідків.

Дивися повний текст Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне зауваження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93340
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19

Если начать требовать, то мне кажется устным не отделаться ) А вот найти общий язык по человечески то можно и отделаться устным.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 423
З нами з: 10.10.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:28

легче с деревом найти общий язык чем с етими блюстителями отморожеными
велвел
 
Повідомлень: 23
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В МОЗ розповіли, коли українцям почнуть робити щеплення...
R2 » Чет 08 кві, 2021 16:55
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 16:55
svyatoslav_hromyak
Які вакцини і коли отримає Україна: графік постачань
R2 » Сер 07 кві, 2021 14:44
4 350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 00:08
EKO
Нацполіція показала, як фіксує порушення бізнесу під час...
R2 » Пон 05 кві, 2021 17:32
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 17:32
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.