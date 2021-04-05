Часто можна отримати штраф за дріб’язкове порушення, яке не спричиняє і не може по своїй природі спричинити жодних наслідків.
Дивися повний текст Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне зауваження.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19
Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне зауваження.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19
Если начать требовать, то мне кажется устным не отделаться ) А вот найти общий язык по человечески то можно и отделаться устным.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:28
легче с деревом найти общий язык чем с етими блюстителями отморожеными
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